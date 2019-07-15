مصدر باتحاد الكرة: بند الـ8 سنوات لاغٍ بقرار الجمعية العمومية

أكد مصدر باتحاد الكرة، أن بند الـ 8 سنوات لاغي من لائحة النظام الأساسي للجبلاية بقرار الجمعية العمومية. وقال المصدر أن اكتمال النصاب القانوني لاتحاد الكرة واعتماد التعديلات يجعلها سارية وعدم إخطار الاتحاد الدولي لكرة القدم بالتعديلات لا يخل باعتمادها، خاصة وأن التعديلات جاءت بموافقة الجمعية العمومية. لاتحاد الكرة واعتماد التعديلات يجعلها سارية وعدم إخطار الاتحاد الدولي لكرة القدم بالتعديلات لا يخل باعتمادها، خاصة وأن التعديلات جاءت بموافقة الجمعية العمومية. وكان مجلس اتحاد الكرة قد تقدم باستقالة جماعية عقب خروج منتخب مصر من دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 على يد جنوب أفريقيا.

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