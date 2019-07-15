رئيس نادي سبورتنج كاسل يعلن تشكيل الجهاز الفني والإداري

أعلن يوسف وهبة رئيس نادى سبورتنج كاسل بطنطا تشكيل الجهاز الفني والإدارى لفريق الكرة الأول والذى يلعب ضمن أندية الدرجة الثانية وجاء كالآتي:

"ممدوح قطب نجم طنطا السابق مديرًا فنيًا ومعه محمد

وهبة مديرًا للكرة ووليد أبو ورده مدربًا عامًا وأيمن دربالة مدربًا لحراس المرمى ومحمود عمر مديرًا إداريا".

وأكد وهبة أن هذا الاختيار جاء بناء

على ترشيحات المدير الفنى من جانبه.

وأكد ممدوح قطب أنه سيجتمع غدا الثلاثاء مع اللاعبين فى جلسة تعارف فى بداية فترة الإعداد للموسم الجديد وأنه سيقف على متطلبات الفريق واحتياجاته وسرعة التعاقد مع لاعبين قادرون على تنفيذ خططه واستيعاب فكره التدريبى.