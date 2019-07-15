الإسماعيلي يضع شرطًا لرحيل محمد عواد إلى الزمالك

وضع النادي الإسماعيلي شرطًا للموافقة على رحيل محمد عواد حارس مرمى الفريق لنادي الزمالك خلال موسم الإنتقالات الصيفية الجاري.

وصرح مصدر مسؤول داخل النادي الإسماعيلي أن شرط الدراويش للموافقة على رحيل عواد هو عودة اللاعب للنادي والتحدث مع الإدارة بشكل رسمي مع إحضار العرض الذي تحدث

عنه لدراسته من قبل مجلس الإدارة.

وأضاف المصدر أن الإسماعيلي في حال موافقته على رحيل اللاعب، لايفرط في حقوق النادي ويحاسب اللاعب على ورد منه عبر مواقع السوشيال ميديا.

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وأكد المصدر أن في حالة مقاطعة عواد

للدراويش لم يوافق نهائيًا على العرض الذي يتحدث عنه اللاعب.

ويسعى الزمالك بدعم مركز حراسة المرمى خلال موسم الإنتقالات الصيفية عقب إصابة محمود عبدالرحيم جنش لاعب الفريق الإبيض، على هامش مشاركته في مران المنتخب ببطولة أمم أفريقيا 2019 التي ودعتها مصر من دور الـ16.

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