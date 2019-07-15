كل ما تريد معرفته عن مونديال الشباب لليد اسبانيا ٢٠١٩

تنطلق غدا الثلاثاء منافسات بطولة العالم الثانية والعشرين لكرة اليد للشباب تحت 21 سنة والتي تستضيفها اسبانيا خلال الفترة من 16 إلى 28 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبا، تم تقسيمهم إلى أربع مجموعات تضم كل مجموعة ستة منتخبات، على النحو التالي: المجموعة الأولى: اسبانيا وسلوفينيا و صربيا وتونس واليابان وأمريكا. المجموعة الثانية: فرنسا ومصر والسويد ونيجيريا وكوريا الجنوبية واستراليا. المجموعة الثالثة: البرتغال وكرواتيا والمجر والبرازيل والبحرين وكوسوفو. المجموعة الرابعة: ألمانيا وأيسلندا والنرويج والأرجنتين والدنمارك وشيلي.

وينص نظام البطولة على تأهل أول أربعة منتخبات في كل مجموعة إلى الدور الرئيسي، حيث يلعب أول المجموعة الأولى مع رابع المجموعة الثانية، وثاني الأولى مع ثالث الثانية، وثالث الأولى مع ثاني الثانية، ورابع الأولى مع أول الثانية، وهكذا بالنسبة للمجموعتين الثالثة

والرابعة، ويتأهل الفائز مباشرة إلى الدور التالي. ويستهل المنتخب الوطني المصري للشباب مشواره في بطولة العالم بمواجهة أستراليا في العاشرة من صباح غد الثلاثاء، ويوعول الجهاز الفني للمنتخب بقيادة طارق محروس كثيرا على المواجهة الافتتاحية، للفوز بأول مباراة لتحقيق دفعة معنوية مع انطلاق المونديال. وفي الجولة الثانية يلتقي المنتخب مع نيجيريا في الخامسة مساء بعد غد الأربعاء، ويحصل على راحة من المباريات الخميس، ثم يلتقى السويد الجمعة في الثانية عشرة ظهرا، و بعدها كوريا الجنوبية في السابعة مساء السبت، قبل أن يختتم الدور الأول بمواجهة فرنسا في الثانية ظهر الإثنين 22 يوليو الجاري. واستعد المنتخب الوطنى للشباب مواليد 1998 لبطولة العالم من خلال خوض عدد من المباريات الدولية الودية، والتى بدأها بمواجهة منتخب البحرين بالقاهرة، ثم بالسفر إلى السويد 2 يوليو الجاري، وشارك في دورة دولية لعب خلالها ثلاث مباريات مع السويد والنرويج والدنمارك، ثم سافر المنتخب إلى فرنسا وشارك في دورة دولية ودية خلال الفترة من 7 إلى 11 يوليو، لعب خلالها ثلاث وديات مع فرنسا والبرتغال واليابان، وسافر بعدها إلى معسكر أخير في البرتغال، توجه منه مباشرة إلى اسبانيا. تضم بعثة المنتخب الوطني للشباب: مصطفى شوقى عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسا للبعثة، وطارق محروس المدير الفنى، هانى الفخرانى المدرب المساعد، وعمرو عصام أخصائى العلاج الطبيعى، - ومحمد سليمان المدير الإدارى ومحلل الأداء الفني. وتضم قائمة اللاعبين: عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.