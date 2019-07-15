طنطا يخوض أولى تجاربه الودية الأربعاء

يخوض فريق الكرة الأول بنادى طنطا أولى تجاربه الودية بعد غدٍ الأربعاء على ملعب ستاد جامعة طنطا استعدادًا للموسم الجديد.

وفى تصريح خاص لبوابة الوفد أكد أيمن المزين المدير الفنى للفريق أن طنطا يسير فى الاتجاه الصحيح نحو بناء فريق متجانس وقوى يجمع بين الخبرة والشباب ليكون قادرا على الصمود إلى الدورى المصرى الممتاز.

وبعث المزين رسالة امتنان لجماهير طنطا طمأنهم فيها على مسيرة فترة الإعداد وأن أكثر من ١٢ لاعبا من الدورى الممتاز قد وقعوا بالفعل لطنطا.

وحضر للمران على فرج ومحمد فتحى حارسا المرمى وأحمد لالا ومحمود كابونجا ووليد عادل ومحمد ابوشعيشع والباقي يستعد لبدء فترة الإعداد من خلال المعسكر المغلق بالأكاديميه البحرية.

وأضاف المزين أن هناك عددًا من الأفارقه لاعبي منتخبات وأندية كبيرة نفاضل بينهم لاختيار العناصر التى يحتاجها الفريق، كما أن النادى الأهلى والزمالك فى طريقهما لدعم طنطا بعدد من اللاعبين على سبيل الإعارة.

يذكر أن طنطا قد سبق له التعاقد مع أحمد فهمى من غزل المحلة ومحمود صلاح من كفر الشيخ وجون مانجا لاعب النصر وشوقى السعيد لاعب الرجاء، بالإضافة إلى اللاعبين السابق ذكرهم وآخرين لم يعلن النادى عنهم حتى الآن لسرية المفاوضات.

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