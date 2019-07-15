رياضة | كهربا في ضيافة حافظ وتريزيجه بتركيا

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حرص كريم حافظ ومحمود حسن تريزيجه لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي قاسم باشا التركي، على استضافة محمود كهربا نجم الزمالك، خلال تواجده هناك على هامش تفاوضه مع أحد الأندية للرحيل إليه بالصيف المقبل.

ويسعى كهربا، لفسخ تعاقده مع الزمالك، لرغبته في الرحيل لنادي آخر، بالإضافة إلى عدم تعديل تعاقده مع البيت الأبيض حتى الآن، حيث يرغب بالحصول على مبلغ 20 مليون سنويا.

محمود كهربا صانع ألعاب الزمالك برفقة الثنائى محمود حسن تريزيجيه وكريم حافظ، لاعبى قاسم باشا التركى، على هامش تواجده فى تركيا للتفاوض مع عدد من الأندية التركية للانضمام إلى أحدها خلال الفترة الجارية.

وتأكد غياب محمود عبد المنعم "كهربا"، عن مباريات الأبيض المتبقية فى مسابقة الدورى الممتاز، حيث يتبقى للفريق 3 مباريات أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى لحسم اللقب، حيث يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 68 نقطة، فيما تصدر الأحمر الجدول برصيد 74 نقطة.