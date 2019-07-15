رياضة | المقاولون العرب يجس نبض الأهلي بشأن جيرالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاولون العرب يجس نبض الأهلي بشأن جيرالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مسؤولي نادي المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح، في مفاوضات شفوية مع إدارة النادي الأهلي، للحصول على خدمات الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق، لمدة عام على سبيل الإعارة.

واقترب الأنجولي جيرالدو، من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في حال عدم تطبيق قرار اعتبار لاعب من شمال إفريقيا ومعاملته كمحليا بالموسم الجديد.

وينتظر النادي الأهلي القرار النهائي من الجبلاية، بشأن تفعيل القرار حيث يمتلك الفريق 5 لاعبين أجانب بالموسم الجديد، وهم وليد أزارو وجيرالدو وعلي معلول وجونيور أجايي وأليو ديانج المنضم حديثا بالانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى ذئاب الجبل بقيادة عماد النحاس المدير الفني، في الاستفادة بخدمات اللاعب خاصة بعد رحيل أحمد علي مهاجم الفريق إلى صفوف بيراميدز سبورت، بالموسم المقبل.