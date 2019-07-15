رياضة | الجامعة المغربية ترد على أنباء استقالة هيرفي رينارد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجامعة المغربية ترد على أنباء استقالة هيرفي رينارد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الأنباء التي تد تداولها بشأن تقديم هيرفي رونار استقالته من تدريب المنتخب المغربي.

وأكدت الجامعة في بيانا لها أن فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قد عقد لقائين يومي الأحد والاثنين مع هيرفي رونار لتقييم مشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس إفريقيا للأمم بمصر، واتفقا على عقد اجتماعات أخرى في الأيام المقبلة.