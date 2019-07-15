رياضة | طنطا يزاحم أسوان على ضم لاعب الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طنطا يزاحم أسوان على ضم لاعب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تلقى مسؤولي النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، فاكسا رسميا من إدارة نادي طنطا، للحصول على خدمات مصطفى صبحي لاعب فريق الشباب، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويرغب نادي طنطا بقيادة أيمن المزين المدير الفني، في تدعيم صفوفه بصفقات مميزة لسعيه في التواجد بالمناطق الآمنة بجدول الترتيب وعدم الهبوط مرة أخرى لمنافسات القسم الثاني.
ويواجه طنطا منافسه شرسة من جانب نادي أسوان الصاعد حديثا أيضا، والذي يسعى للحصول على خدمات اللاعب لتدعيم صفوفه بناءا على أوامر مجدي عبدالعاطي المدير الفني، لتدعيم صفوفه بالموسم الجديد.
وكان ناديي أسوان وطنطا، عادوا لمنافسات الدوري العام، عقب احتلالها صدارتة مجموعتي بحري والصعيد بالقسمم الثاني الموسم الماضي.