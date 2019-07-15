رياضة | طنطا يزاحم أسوان على ضم لاعب الأهلي

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تلقى مسؤولي النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، فاكسا رسميا من إدارة نادي طنطا، للحصول على خدمات مصطفى صبحي لاعب فريق الشباب، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب نادي طنطا بقيادة أيمن المزين المدير الفني، في تدعيم صفوفه بصفقات مميزة لسعيه في التواجد بالمناطق الآمنة بجدول الترتيب وعدم الهبوط مرة أخرى لمنافسات القسم الثاني.