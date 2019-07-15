رياضة | قبل نهائي أفريقيا.. ساديو ماني يوجه رسالة خاصة إلى الشعب المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل نهائي أفريقيا.. ساديو ماني يوجه رسالة خاصة إلى الشعب المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد نجم منتخب السنغال وجناح نادي ليفربول "ساديو ماني"، بأن منتخب بلاده كان محظوظًا بالعبور بنجاح من مواجهة منتخبت تونس في دور نصف النهائي، مشيرًا إلى كون المنتخب التونسي كانت لديه فرصة حقيقة لإقصاء السنغال من البطولة بعدما تحصل نسور قرطاج على ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من المباراة، ولكن لاعب خط وسط تونس "فرجاني ساسي" قد أضاعها بغرابة شديدة.

وتحدث ساديو ماني لقناة تايم سبورت المصرية، وقال: "تحقيق لقب أمم أفريقيا هو حلم بالنسبة للشعب السنغالي بالكامل، وليس لنجوم المنتخب فقط، نحن نريد تحقيق ذلك، والآن تبقى مباراة واحدة على الحلم الذي نقاتل من أجله، حققنا فوزًا صعبًا على تونس، حلمنا هو التتويج بكأس أمم أفريقيا 2019 في مصر".

وأكمل قائد منتخب السنغال تصريحاته حول بطولة أمم أفريقيا قائلًا: "أغمضت عيناي عندما كان الحكم على مقربة من احتساب ركلة جزاء لتونس في الدقائق الأخيرة، في الحقيقة كنا محظوظين أمام تونس في أكثر من لقطة، ولكن هذه هي كرة القدم".

وختم ماني حديثه موجهًا رسالة إلى الشعب المصري قبل نهائي بطولة أمم أفريقيا 2019، وقال فيها: "أحب المصريين بشدة، الجميع هنا في القاهرة يحب كرة القدم، أتمنى أن يستمروا في دعم منتخبهم لأنهم يمتلكون فريق ولاعبين رائعين، وقادرون على تحقيق الإنجازات والألقاب في قادم السنوات".