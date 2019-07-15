رياضة | رودريجز يفتح النار على سييرا: أسبابه الشخصية جعلته يستغنى عني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رودريجز يفتح النار على سييرا: أسبابه الشخصية جعلته يستغنى عني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث جاري رودريجيز لاعب نادي الاتحاد، والمنتقل مؤخرا لصفوف فناربخشة، عن التشيلي لويس سييرا المدير الفني للفريق.

وكان الاتحاد قد وافق على طلب سييرا برحيل رودريجيز، والاستغناء عن خدماته في الميركاتو الصيفي، رغم التعاقد معه في يناير.

وقال رورديجيز في تصريحات نقلها "fanatik": "سييرا أبلغني بعدم الحاجة لي في الموسم المقبل، وكان الوحيد الذي تحدث معي في هذا الأمر".

Advertisements

وأوضح: "تحدثت معه أكثر من مرة في الموسم الماضي، ولم يبد أي تلميحات بعدم اقتناعه بإمكانياتي، يبدو أن الموضوع شخصي للأسف".

وأضاف: "قضيت وقتا مميزا مع الاتحاد صاحب الجماهيرية الضخمة؛ المشجعون هناك متحمسون بشكل كبير لكرة القدم".

يذكر أن لاعب الرأس الاخضر انتقل لصفوف فناربخشة على سبيل الإعارة لمدة موسمين مجانا، مع أحقية الشراء، بالإضافة لدفع نسبة 60% من راتبه السنوي.