رياضة | الوحدة السعودي يتعاقد مع 3 لاعبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوحدة السعودي يتعاقد مع 3 لاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي الوحدة السعودي، تدعيم صفوف الفريق الكروي خلال الموسم الجديد، بالتعاقد مع 3 لاعبين هم أيمن الخليف وراضي العتيبي ووعلي الزبيدي.

وأوضح الوحدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أن إدارة النادي أبرمت عقدا احترافيا مع علي الزبيدي بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

في المقابل وقع راضي العتيبي على عقد يمتد لأربع سنوات، بينما أبرم الوحدة عقدا مع أيمن الخليف لمدة 3 سنوات قادما من الأهلي.

ويخوض فريق الوحدة تدريباته خلال الوقت الراهن بقيادة المدرب الكرواتي ماريو سفيتانوفيتش، استعدادا لخوض منافسات الموسم المقبل 2019-2020.