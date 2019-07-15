اتحاد جدة والشباب يشاركان في البطولة العربية

وقع ناديا اتحاد جدة والشباب، اليوم الإثنين، اتفاقية مشاركة الثنائي السعودي في النسخة المقبلة من البطولة العربية للأندية الأبطال.

وترأس الاجتماع الذي عقد في مقر الاتحاد السعودي لكرة القدم، طلال آل الشيخ مدير البطولة العربية، بحضور مبارك الضفيان الأمين المساعد للاتحاد العربي، وإبراهيم البخيت الرئيس التنفيذي لاتحاد جدة، وخالد المعجل مدير فريق الشباب.

وتحمل النسخة المقبلة من البطولة العربية للأندية الأبطال، مسمى العاهل المغربي، الملك محمد السادس.

وكان النجم الساحلي التونسي قد حقق لقب النسخة الماضية من البطولة (كأس زايد للأندية العربية الأبطال) على حساب الهلال السعودي.