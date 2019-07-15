ملك إسبانيا يحتفل مع فالنسيا بالمئوية

أجرى ملك إسبانيا، فيليبي السادس، الإثنين، زيارة إلى ملعب ميستايا معقل فالنسيا، للاحتفال معه بمرور 100 عام على تأسيسه.
والتقى الملك خلال زيارته بالجهاز الفني والإداري ولاعبي فريق "الخفافيش"، وتبادل معهم الصور من داخل ملعب ميستايا بمناسبة المئوية الأولى.
وكان النادي في انتظار زيارة الملك، الذي وقع على كتاب المئوية، قائلا: "أهنئ كل عشاق فالنسيا واللاعبين والموظفين على الاحتفال بالمئوية".
وتتزامن احتفالات فالنسيا بالمئوية مع تتويجه في مايو/آيار بلقب كأس الملك على حساب برشلونة، والذي يعد الأول للفريق منذ 11 عاما.
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