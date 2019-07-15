باهر المحمدي يتجه للسعوديه لأداء العمرة

غادر منذ قليل باهر المحمدى لاعب الاسماعيلى ومنتخب مصر إلى الاراضى السعوديه لأداء مناسك العمرة وبعدها العوده للانتظام فى تدريبات الفريق. وسمح الجهاز الفنى بقيادة محمود جابر للاعب من أجل الخروج من أجواء خروج المنتخب الوطنى من بطولة الأمم الإفريقية.

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