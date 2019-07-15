شكرا لقرائتكم مراسل العربية في باريس: احتفلات صاخبة للجزائريين بعد التأهل للنهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد حسين قنيبر مراسل العربية في باريس أن الجزائريين استعدوا للذهاب إلى باريس من الظهر، استعدادا للاحتفال بالفوز علي نيجيريا، مضيفا أن الاحتفالات تصل إلى أكثر من 5 مدن فرنسية.
وقال قنيبر في حديثه خلال نشرة الرياضة في "العربية": الفرحة تشمل جميع المدن التي يتواجد بها فرنسيون من أصول جزائرية مثل لوين ومارسيليا وبوردو وتولوز، ولقد استعدوا منذ ظهر اليوم للمباراة وكانوا يتنقلون عبر السيارات والدراجات النارية والهوائية للتوجه إلى باريس، كما أن البعض توجه إلى الشانزليزيه مشيا على الأقدام، وأعتقد أن هذه الفرحة ستتواصل هذه إلى ما بعد الثالثة فجرا.
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