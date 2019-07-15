شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يستغنى عن خدمات "شيكا" فى انطلاق الإعداد للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغنى نادى إنبى عن خدمات محمد زكريا "شيكا"، صانع ألعاب الفريق البترولى، الذى تم ضمه من فاركو فى فترة الانتقالات الصيفية من العام الماضى على سبيل الإعارة بنية الشراء النهائى، وجاء استغناء إنبى عن خدمات شيكا وعدم ضمه بشكل نهائى وفقا لرؤية على ماهر المدير الفنى للفريق البترولى.

وبذلك ينضم شيكا لقائمة الراحلين عن إنبى فى هذا الصيف، بعد رحيل عمرو الحلوانى الظهير الأيسر للفريق البترولى الذى فسخ عقده مع النادى بالتراضى، وكذلك محمد شوقى غريب، وأحمد عبد الفتاح العندليب ومحمود شبانة.

ويخوض إنبى حاليا فترة الإعداد الأولى للموسم الجديد التى ستمتد لمدة 15 يوما حيث سيخوض الفريق البترولى تدريباته بشكل يومى على ملعبه خلال الوقت الجارى بالقاهرة ثم يدخل الفريق معسكرا مغلقا بعد ذلك، ومن المقرر أن يحسم على ماهر خلال الفترة الجارية مدى حاجته إلى مباريات ودية خلال فترة الإعداد الأولى من عدمه قبل أن يحدد مكان إقامة معسكر الفريق للموسم الجديد خلال الفترة الحالية.