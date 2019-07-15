شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستغل مواجهة "أوكام" لتجربة الجمل الفنية فى معسكر إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى مباراة ودية مهمة اليوم، الاثنين، أمام أوكام الإسبانى فى ثالث اللقاءات الودية بمعسكر الإعداد الخارجى المقام بمدينة اليكانتي الإسبانية، ومن المقرر أن تنطلق المباراة فى السادسة والنصف مساءً على ملعب لافينكا بعدما كان مقرراً إقامتها على ملعب بيناتار أرينا قبل أن يتم نقلها للملعب القريب من فندق الإقامة.

ويعقد مارتن لاسارتى، المدير الفني للفريق، محاضرة مهمة للاعبين فى الخامسة مساء اليوم قبل التوجه لخوض مباراة أوكام الإسباني الودية، ومن المقرر أن يشرح خلالها العديد من الجوانب الفنية قبل المباراة الثالثة للفريق خلال معسكره الخارجى الذي أقيم بمدينة اليكانتي الإسبانية، وخاض خلاله لقاءات ودية أمام فرق سوكر سمارت الإسبانى ونيو بورت كاونتي الإنجليزي.

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ويستعد الأهلي لاستئناف مبارياته المتبقية في بطولة الدورى بمواجهة فريقى المقاولون العرب والزمالك خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن الأهلي لعب مبارتين وديتين، الأولى مع سوكر سمارت الإسبانى وفاز فيها بتسعة أهداف دون مقابل، ثم تعادل في المباراة الثانية مع نيو بورت كاونتى الإنجليزى بهدف لكل منهما، وذلك ضمن برنامج الإعداد لاستئناف مباريات بطولة الدوري.