شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربينى تستعيد ذكريات التتويج بأول بطولة عالم فى الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادت البطلة المصرية نور الشربيني، لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، ذكريات التتويج بأول بطولة عالم فى تاريخها.

وكتبت الشربينى، عبر حسابها الرسمي على موقع فيس بوك، "30 أبريل 2016 من أغلى الأيام فى حياتى، يوم ما فزت ببطولة العالم فى ماليزيا وكنت أصغر واحدة تفوز بالبطولة فى التاريخ وعندى 20 سنة".

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أضافت البطلة المصرية، "كنت بلعب ضد الإنجليزية لورا ماسارو فى النهائي وبعد ما كنت خسرانه 2-0 في الأشواط قدرت أرجع واكسب 3-2 بأول بطولة عالم سيدات لمصر، دلوقتى معايا 3 بطولات عالم، والسنة دى مصر هتنظم البطولة أمام الأهرامات فى أكتوبرالمقبل".

يذكر أن نور الشربيني توجت ببطولة العالم لسيدات الاسكواش خلال الموسم المنقضي لعام 2019، حيث فازت على نظيرتها المصرية نور الطيب في المباراة النهائية لتحصد لقب بطولة العالم للمرة الثالثة في تاريخها.