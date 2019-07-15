شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية الجبلاية تجتمع بثروت سويلم 22 يوليو لمناقشة "المرحلة الانتقالية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة 22 يوليو الجارى موعداً للاجتماع مع ثروت سويلم، المدير التنفيذى للجبلاية، لمناقشة خريطة الطريق الخاصة باتحاد الكرة خلال الفترة الانتقالية بعد استقالة المجلس السابق.

وترغب الجمعية العمومية لاتحاد الكرة فى مناقشة المدير التفيذى للجبلاية حول المرحلة الانتقالية بعد استقالة المجلس السابق، برئاسة هانى أبو ريدة، خاصة قبل انطلاق الموسم الكروى الجديد.

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يذكر أن لائحة اتحاد الكرة تنص على أن يقوم المدير التنفيذى للجبلاية بتسيير المهام العاجلة لحين الدعوة لأقرب جمعية عمومية خلال 3 أشهر.