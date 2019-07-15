شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة ثنائى سلاح السيف فى دور الـ64 ببطولة العالم بالمجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر ثنائى سلاح السيف سارة تامر "نونو" وناردين إيهاب فى دور الـ64 التمهيدى ببطولة العالم المقامة فى المجر لجميع الأسلحة وتستمر حتى يوم 20 يوليو الجارى. وتلقت سارة تامر الخسارة من لاعبة تونس بنتيجة 15 / 11، بينما خسرت ناردين إيهاب من لاعبة إسرائيل 15 / 12 . Advertisements وتشارك مصر فى هذه البطولة باللاعبين شيرويت جابر وسلوى جابر وسارة نونو ومحمد عامر ومدحت معتز ومهاب سامر وزياد السيسي وأحمد السيد ومحمد السيد ومحمود محسن وأحمد الصغير ويارا الشرقاوى ونهى هانى ومريم الزهيرى ونورا محمد وعلاء أبو القاسم ومحمد حمزة ومحمد حسن ومحمد عصام.

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