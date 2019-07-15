شكرا لقرائتكم خبر عن مصر الأولى أفريقيا بعد حصد 23 ميدالية فى البطولة 18 للكاراتيه فى "بتسوانا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق منتخب مصر للكاراتيه المركز الأول في البطولة الأفريقية الثامنة عشر للعبة الكاراتيه وذلك بعد حصول اللاعبات واللاعبين على 23 ميدالية في البطولة التي أقيمت بدولة "بتسوانا" خلال الفترة 9- 16 يوليو 2019.

يرأس الدكتور "محمد الدهراوى" الاتحاد المصري للكاراتيه، وترأس بعثة مصر في البطولة القارية الدكتور صالح عتريس، والمدير الفني للعبة "الكوميتيه" الكابتن أحمد عبد الله، والمدير الفني للعبة "الكاتا" الكابتن سيف مصطفى، وعدد من المدربين والأطباء في الجهاز الفني المعاون، الدكتور أحمد الصاوى، والدكتور محمد عبد الرحمن، والدكتور أحمد عمر الفاروق، والكابتن هاني شاكر، والكابتن سيد شمس، وإداري الفريق أشرف الجزار.

وقد شارك الفريق المصري للشباب (17 سنة) و(فوق 17 سنة) في البطولة التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام في العاصمة "جابورون" بمشاركة 31 دولة أفريقية، بعدد 15 لاعبة و15 لاعباً، حصلوا خلالها على 11 ميدالية ذهبية، و6 ميداليات فضية، و6 ميداليات برونزية، لتحصل "مصر" بإجمالي 23 ميدالية على المركز الأول للعبة الكاراتيه على مستوى القارة الأفريقية.

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