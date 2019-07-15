شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يلغى ودية الجونة ويكتفى بمواجهة الإسماعيلي استعداداً للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر ناديا المقاولون العرب والجونة على إلغاء المباراة الودية التى كان من المقرر إقامتها غداً، الثلاثاء، نظراً لضيق الوقت بعدما تقرر إقامة مباراة الأهلي والمقاولون المؤجلة من الجولة 33 بالدورى العام فى 24 يوليو الجارى.

واكتفى المقاولون العرب بخوض ودية واحدة أمام النادى الإسماعيلى والتي من المقرر إقامتها يوم 18 يوليو الجارى.

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يذكر أن نادى المقاولون كان قد أنهى إجراءات ضم عبد الرحمن فاروق ظهير أيمن الإنتاج الحربى السابق ومحمد عصام الجناح المصرى المحترف سابقًا فى فنلندا، كما أنهى مسئولو الكرة بنادى المقاولون العرب إجراءات ضم محمد سالم مهاجم الداخلية ليصبح ثالث صفقات المقاولون الصيفية.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 48 نقطة، ويستعد ذئاب الجبل لمواجهة الأهلى فى المباراة المؤجلة من عمر الجولة 33 بالدورى العام، والمرتقب إقامتها عقب انتهاء كأس الأمم الأفريقية التى تختتم فى 19 يوليو المقبل.