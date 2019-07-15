أحمد عادل يقترب من التجديد للمقاصة بعد توقف مفاوضات انضمامه للزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب أحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى مصر المقاصة، من التجديد مع الفريق الفيومى فى الفترة المقبلة، بعد توقف مفاوضات اللاعب مع الزمالك الذى عقد جلسة معه لضمه دون أن يتوصل لاتفاق مع مسئولى القلعة البيضاء.

وكان مسئولو نادى مصر المقاصة طلبوا من نظرائهم بالزمالك الحصول على 25 مليون جنيه نظير الاستغناء عن خدمات أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الفريق الفيومى وانتقاله لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد مفاوضات ضم حارس الفريق الفيومى وفضل عادل عبد المنعم فى النهاية البقاء بين صفوف مصر المقاصة بعد تلقيه عرضاً للتجديد فى ظل انتهاء عقده مع الفريق الفيومى الموسم المقبل.

كان أحمد عادل عبد المنعم قد قدم موسما مميزا مع مصر المقاصة منذ انتقاله إلى الفريق الفيومى، ليدخل اهتمامات الزمالك فى الميركاتو الصيفى الجارى بعد إصابة جنش بقطع فى وتر أكيلس التى يغيب على إثرها حارس العرين الأبيض لفترة تصل إلى 6 أشهر.