شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس خوض ودية أخيرة قبل مواجهة الجونة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس خالد جلال، المدير الفنى للزمالك، خوض الفريق مباراة ودية أخيرة قبل مواجهة الجونة فى مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر لها الأحد المقبل، عقب عودة بعثة الأبيض من المعسكر الخارجى الذى أقيم فى قبرص مؤخرا.

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وكان الزمالك قد خاض 4 وديات فى معسكره بقبرص، ومن المقرر أن يحدد خالد جلال اليوم مدى الحاجة لخوض ودية أخيرة بالقاهرة من عدمه، حيث يستأنف الفريق تدريباته اليوم على ملعبه بعد حصول الفريق على راحة سلبية منذ أول أمس السبت عقب العودة من قبرص.

يذكر أن الزمالك يتبقى له 3 مباريات فى الدورى، أولها الجونة الأحد المقبل، ثم الإسماعيلى والأهلى على التوالى يومى 24 و28 من يوليو الجارى على الترتيب، حيث يحتاج الفريق الأبيض لتحقيق الانتصارات فى المباريات الثلاث للفوز ببطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، وذلك بعدما احتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 68 نقطة، فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتان أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض، لتنحصر المنافسة بينهما على لقب الدورى للموسم الجارى.