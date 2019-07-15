شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يستعين بالفيديو لدراسة الجونة قبل موقعة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب خالد جلال، المدير الفنى للزمالك، من جهازه المعاون تحضير شرائط فيديو لآخر مباريات فريق الجونة بالدورى، من أجل مشاهدتها وعرضها على اللاعبين خلال التدريبات المقبلة.

ويرغب خالد جلال فى الوقوف على عناصر القوة والضعف بفريق الجونة، وعرض شرائط الفيديو على اللاعبين، لشرح نقاط القوة والضعف بالمنافس قبل المواجهة التى ستجمع الفريقين، خاصة فى ظل توقف الدورى طوال فترة بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر.

وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة قررت تقديم موعد مباراة الأهلى والزمالك ليقام يوم 28 يوليو بدلاً من 30 من نفس الشهر بعد خروج منتخب مصر من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 بعد الخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد.

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الجونة - الزمالك 21 يوليو

الزمالك – الإسماعيلى 24 يوليو

المقاولون – الأهلي 24 يوليو

الأهلى – الزمالك 28 يوليو.