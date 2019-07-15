شكرا لقرائتكم خبر عن قطر عائق أمام انتقال يوسف البلايلى للأهلى فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث مسئول أهلاوى مع الجزائرى يوسف البلايلى، نجم الترجى التونسى، لبحث انتقاله للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية، مستغلاً تواجده فى مصر برفقة منتخب الجزائر الذى صعد لمواجهة السنغال فى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الافريقية.

وكشف مصدر مطلع بالأهلى أنه على الرغم من أن البلايلى يرغب فى اللعب للفريق الأحمر، إلا أن هناك صعوبة بالغة فى مسألة انتقاله للقلعة الحمراء، بعد تلقيه عرضين رسميين من السد القطرى مقابل 5 ملايين يورو ونادى الدحيل القطرى الذى عرض 8 ملايين يورو للحصول على خدمات اللاعب المتألق.

من جانبه يرفض البلايلى، حال رحيله عن الترجى، الانتقال لأى نادٍ فى الشرق الأوسط سوى الأهلى، إلا أن القيمة المالية المرتفعة تحول دون ضمه، ليفضل اللاعب الانضمام لأحد الأندية الأوروبية، وبالفعل تلقى اللاعب أكثر من عرض شفهى أوروبى عن طريق وكيل أعماله.