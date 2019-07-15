شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس إنبى يحضر أول مران للفريق استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص علاء خشب، رئيس نادى إنبى، على حضور أول مران للفريق البترولى استعدادا للموسم الجديد، وذلك من أجل حث اللاعبين على بذل أقصى جهد فى الاستعدادات للموسم المقبل للظهور بأفضل صورة تحت قيادة على ماهر.

وحدد على ماهر، المدير الفنى لإنبى، 15 يوماً كمدة لفترة الإعداد الأولى للموسم الجديد، حيث سيخوض الفريق البترولى تدريباته بشكل يومى على ملعبه خلال الوقت الجارى بالقاهرة ثم يدخل الفريق معسكرا مغلقا بعد ذلك.

ومن المقرر أن يحسم على ماهر خلال الفترة الجارية مدى حاجته إلى مباريات ودية خلال فترة الإعداد الأولى من عدمه قبل أن يحدد مكان إقامة معسكر الفريق للموسم الجديد خلال الفترة الحالية.



رئيس إنبى يحضر أول مران للفريق استعداداً للموسم الجديد