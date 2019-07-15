رياضة | جوزيه مورينيو يلمح إلى وجهته المقبلة.. ويؤكد: "أنا أفتقد الإدرينالين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوزيه مورينيو يلمح إلى وجهته المقبلة.. ويؤكد: "أنا أفتقد الإدرينالين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المدير الفني البرتغالي "جوزيه مورينيو"، بأن بقاءه بعيدًا عن الملاعب وعن مهنة التدريب لن يطول، مشيرًا إلى كونه "يفتقد الإدرينالين" على حد وصفه، حيث يرى المدرب الإستثنائي بأن البقاء في الملاعب والعمل في الحصص التدريبية هو أهم شيء كان يفعله في يومه.

وكان جوزيه مورينيو قد تمت إقالته من تدريب مانشستر يونايتد في شهر يناير الماضي، وذلك عقب هزيمته على يد ليفربول بثلاثية نظيفة في ملعب أنفيلد، ومن وقتها فضل جوزيه مورينيو البقاء بعيدًا عن عالم كرة القدم، وحصل على فترة راحة سلبية، حتى مع وصول عرض له من قبل أندية في أوروبا، وكذلك نادي جوانزو إيفيرجراند الصيني، ولكن المدرب البرتغالي قد رفض كل هذه العروض حيث يراها غير مناسبة له.

وكل هذه الأمور دفعت البعض لسؤال مورينيو حول وجهته المقبلة، وهل سيعود من جديد إلى البريميرليج أم أنه سيخوض تجربة مختلفة في دوري جديد بالنسبة له؟، وكالعادة لم يعطي مورينيو إجابة صريحة حول مستقبله، ولكن هذه المرة ألمح مورينيو بشكل خفي إلى رغبته في خوض التجربة في "البوندزليجا" حيث لم يسبق لمورينيو تدريب أي فريق في الأراضي الألمانية.

وقال جوزيه مورينيو حول هذا الشأن: "في الوقت الحالي، أعكف على تعلم اللغة الألمانية، حيث أني لا أجيدها على الإطلاق، ربما أكون هناك في ألمانيا يومًا ما، لا أحد يعرف ما سيحدث في المستقبل، أنا لا أستبعد أي شيء".