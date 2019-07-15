رياضة | الأهلي يبدأ مفاوضاته لضم نجم منتخب الجزائر.. واللاعب يرد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يبدأ مفاوضاته لضم نجم منتخب الجزائر.. واللاعب يرد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد الفوز على نيجيريا بهدف قاتل سجله رياض محرز، ألمح نجم منتخب الجزائر ونادي الترجي الرياضي التونسي "يوسف البلايلي" إلى وجود إهتمام من قبل النادي الأهلي المصري بالحصول على خدماته خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وكان البلايلي قد شارك كأساسي في أغلب مباريات منتخب الجزائر في بطولة كان 2019، ونجح في خطف الأنظار بشكل قوي، للدرجة التي جعلت البعض يصنفه من نجوم البطولة حتى هذه اللحظة.

وذكرت تقارير صحفية منذ قليل، بأن اللاعب الدولي الجزائري قد أجاب عن سؤال حول وجود مفاوضات بينه وبين النادي الأهلي، وألمح "البلايلي" بالفعل إلى كون النادي الأهلي قد أبدى إهتمام كبير بضمه، معبرًا عن أمنياته بنجاح هذه المفاوضات في الفترة المقبلة وقبل غلق سوق الإنتقالات الحالي.

ويذكر بأن البلايلي كان وجه الشكر إلى الجماهير المصرية، والتي تواجدت بشكل مكثف بصحبة الجماهير الجزائرية لمؤازرة منتخب الجزائر في مباراة الفريق أمام منتخب نيجيريا في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا 2019.