رياضة | بيراميدز يختتم معسكر الإسكندرية بمواجهة الرجاء وديا ويحدد موعد عودة الدوليين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز يختتم معسكر الإسكندرية بمواجهة الرجاء وديا ويحدد موعد عودة الدوليين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقرر أن يخوض فريق الكرة بنادي بيراميدز مباراة ودية أخيرة في معسكره المقام حاليا بمدينة الإسكندرية أمام نادي الرجاء يوم الأربعاء المقبل، قبل ختام المعسكر والعودة إلى القاهرة.

وخاض بيراميدز مباراة ودية أولى في المعسكر أمام البطل الأولمبي، في إطار الإعداد للموسم الجديد.

ويستعد الفريق لخوض أول مشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية مع بداية شهر أغسطس بجانب استئناف مباريات كأس مصر والإعداد للموسم المحلي الجديد.

حدد نادي بيراميدز موعد انضمام اللاعبين الدوليين لتدريبات الفريق الذي يستعد لخوض مباريات كأس الكونفدرالية واستئناف كأس مصر خلال المرحلة المقبلة.

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ومنح نادي بيراميدز، لاعبي الفريق الدوليين راحة سلبية من التدريبات بعد انتهاء المشاركة في كأس أمم إفريقيا، لالتقاط الأنفاس على أن يعود اللاعبون للتدريبات مرة أخرى يرم ١٩ يوليو الجاري.

ويضم بيراميدز بين صفوفه ٥ لاعبين دوليين وهم أحمد الشناوي وعمر جابر ونبيل عماد دونجا وأحمد أيمن منصور وعبد الله السعيد، بجانب أحمد علي الوافد الجديد.

زار حسام البدري رئيس إدارة الكرة بنادي بيراميدز، معسكر الفريق المقام حاليا في مدينة الإسكندرية، استعدادا لخوض مباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية وإكمال لقاءات بطولة كأس مصر والإعداد للموسم الجديد.

وشاهد البدري مع اللاعبين، مباراة الجزائر ونيجيريا في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية وتناول معهم العشاء.

ويبقى الكابتن حسام البدري مع الفريق في معسكره بالإسكندرية حتى نهاية المعسكر المقرر له يوم الأربعاء المقبل.