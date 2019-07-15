رياضة | الزمالك يحسم مصير صفقة عبدالله السعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يحسم مصير صفقة عبدالله السعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغلق مسئولو نادي الزمالك الباب على ضم عبدالله السعيد لاعب فريق بيراميدز خلال الموسم المقبل بعد ترشيحه مرة أخرى وسط ترحيب إدارة بيراميدز ببيع بعض النجوم وإبرام بعض الصفقات التبادلية، لكن حماس إدارة الزمالك اختلف تمامًا عن الأوقات السابقة بسبب تراجع أداء اللاعب في بطولة أمم افريقيا 2019 وعدم تقديمه الأداء المنتظر والهجوم الكبير الذي تعرض له من جانب الجماهير وهو ما جعل الزمالك متردد بشأن ضمه لعلمهم أن كبر السن وحالة التشبع الكروي لدى اللاعب أثرت عليه بشكل سلبي وكان القرار النهائي بصرف النظر عن الصفقة.

إدارة الزمالك ترى أن التعاقد مع السعيد يعني ضرورة مشاركته في التشكيلة الأساسية ووجهة نظرهم أن مستوى اللاعبين في نفس المركز حاليًا داخل الفريق أفضل من السعيد سواء يوسف إبراهيم أوباما أو محمد إبراهيم أو أيمن حفني بعد عودته للمشاركة من جديد ووصوله إلى الفورمة المعهودة عقب فترة طويلة من الاستبعاد مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للزمالك، كما أن جلوس السعيد على الدكة قد يحدث مشكلة داخل الفريق لدى اللاعب ويطلب الرحيل وقتها مما يجعل الصفقة غير مجدية من الأساس.

الأولوية لدى إدارة الزمالك تتمثل في الثنائي محمد مجدي أفشة وإريك تراوري من جانب نادي بيراميدز على مستوى خط الهجوم، لثقتهم في قدرات وإمكانيات أفشة وصغر سنه وإمكانية تسويقه في المستقبل وتحقيق مكسب مادي من ورائه على عكس الموقف لدى أفشة بجانب الطموح الكبير لدى الأخير في المشاركة والحصول على فرصته وإثبات نفسه بعدما عانى الأمرين في الموسم الجاري من جلوسه المستمر على الدكة للسعيد ورفضه تكرار الأمر في الموسم المقبل وطلبه الرحيل حال استمرار الوضع كما هو.