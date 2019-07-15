رياضة | صراع إسباني على ضم نبيل بن فقير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع إسباني على ضم نبيل بن فقير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتصارع أندية إسبانية من أجل الحصول على خدمات النجم الفرنسي من أصول جزائرية، نبيل فقير، لاعب أوليمبيك ليون.

ووفقاً للصحيفة الفرنسية "ليكيب" أن الأندية التتي تتنافس من اجل بن فقير هي إشبيلية وريال بيتيس وفالنسيا، وأنها لم تجر بعد مفاوضات رسمية لضم فقير، لكن مسؤولي ليون يرغبون في إنجاز الأمر.

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وقد اجتمع اللاعب صاحب الـ25 عاما أو محيطه خلال الأشهر الماضية بالعديد من الوكلاء للبحث عن ناد جديد للرحيل عن اوليمبك ليون.

وأوضحت الصحيفة أن نادي الخفافيش يبدو الأكثر رغبة في الحصول على خدمات فقير، الذي تلقى أيضا عروضا في الآونة الأخيرة من السوق الصينية، لكن يبدو أنه لن يفضل الابتعاد عن أوروبا في الفترة الحالية.

ويذكر أن اللاعب الفرنسي يمتد عقده حتى يونيو 2020 مع ليون، النادي الذي لم يستبعد مسؤولوه أيضا إمكانية استمراره في نهاية الأمر.