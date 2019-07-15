رياضة | بسبب "رياض محرز".. الأسطورة حسام حسن ينتقد محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب "رياض محرز".. الأسطورة حسام حسن ينتقد محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد أسطورة كرة القدم المصرية والمدير الفني لنادي سموحه "حسام حسن"، تصرفات نجم ليفربول ومنتخب مصر "محمد صلاح"، وهذا في الوقت الذي أشاد فيه "حسام حسن" بالنجم الجزائري الدولي رياض محرز، وكذلك مدرب المنتخب "جمال بلماضي".

وفي تصريحات تليفزيونية، قال "حسام حسن" حول موقف محمد صلاح الأخير: "عندما يرتفع مستواك كلاعب كرة قدم، يجب أن يكون لديك التوازن النفسي المماثل لهذه الموهبة، خاصة عندما تبدأ في تلقى الإشادات من كل جانب، وعندما تحتاج إليك بلادك، يجب أن تكون قمة مستواك وحضورك الذهبي والبدني وأن تبتعد عن إطلاق أي تصريحات قد تثير غضب الجماهير".

وأكمل مدرب سموحه حديثه قائلًا: "محمد صلاح يعد من أفضل اللاعبين في العالم في الوقت الحالي، وكذلك الأمر نفسه بالنسبة لرياض محرز، ولكن الفارق بين صلاح ومحرز هو أن جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري جعل الفريق في كامل تركيزه، أما صلاح فقد شغل نفسه بحديث الجماهير ووسائل الإعلام وردود أفعالها".

وختم "حسام حسن" حديثه حولى مستوى صلاح في البطولة قائلًا: "في إعتقادي بأن "فترة الراحة" التي حصل عليها صلاح قبل بطولة كأس أمم أفريقيا، لم تكن في التوقيت السليم، حيث كانت سببًا في شعور صلاح بالتشبع وعدم الحاجة إلى تحقيق نجاحات جديدة في هذا الموسم، المنتخب المصري كان يحتاج الكثير من محمد صلاح في هذه البطولة، وكان يجب أن يكون أول لاعب يقاتل على الكرة، ولكنه لم يفعل ذلك لإنشغاله بأمور أخرى".