رياضة | رئيس بني سويف يطالب لاعبيه بالتركيز في فترة الإعداد

حرص مجلس إدارة نادى بنى سويف برئاسة المحاسب على محمد سليم رئيس النادى على عقد جلسة متأخرة من مساء الأحد وأمتدت لساعات مع الجهاز الفنى والإداري للفريق الكروى الأول بالنادى.

وخلال الإجتماع الذى حضره جميع لاعبي الفريق الأول بجانب أحمد سيف النصر، نائب رئيس مجلس الإدارة و محمد الواضح عضو مجلس الإدارة والمشرف على الفريق و ياسر التونى مدير الكرة، حرص مجلس الإدارة على مناقشة جميع اللاعبين بخصوص أهمية الفترة القادمة والإستعداد بجدية للموسم الجديد والإلتزام بتعليمات حسن موسي المدير الفنى للفريق وجهازه المعاون.

وكان الفريق الكروي الأول بنادي بنى سويف الرياضى قد بدأ معسكر إعداده بمنتجع الأسيوطى سبورت السبت الماضى ومن المقرر أن يستمر لمدة شهر يتخلله إقامة العديد من المباريات الودية وتجربة العديد من اللاعبين الأفارقة.