رياضة | قرار نهائي..شيكابالا لن يعود إلى الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار نهائي..شيكابالا لن يعود إلى الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الخوف الرئيسي لدى إدارة الزمالك جاء من عدم مشاركة شيكابالا في أي لقاء رسمي لفترة تزيد عن 7 شهور بعدما عاد من اليونان في يناير الماضي وفسخ عقده مع فريق أبولون اليوناني ولم يشارك من وقتها في أي لقاء، وكان قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى صفوف المصري البورسعيدي لكن إدارة الزمالك وضعت مبالغ مالية مغالاة فيها مما أدى إلى بقائه مع الفريق "عاطلًا" دون أن يشارك في أي لقاء حتى نهاية الموسم ليبدأ من نقطة الصفر ومحاولة البحث عن عروض جديدة له.
الزمالك سيحصل على توقيع شيكابالا لموسم إضافي مقابل إعارته خاصة أنه يتبقى في عقده موسم واحد فقط مع الفريق ولا يمكن من الناحية القانونية إعارته لذلك سيكون أمام الزمالك حلان الأول هو تمديد عقده وبعدها إعارته لأي نادي، والحل الآخر يتمثل في بيعه بشكل نهائي لأي فريق لكن الأبيض يرفض فكرة الاستغناء النهائي عنه ويتمسك ببقائه على ذمة النادي، في الوقت الذي يضع اللاعب الأولوية لديه في العودة إلى ميت عقبة، ويعلم شيكا جيدًا أن وجوده مع الزمالك حتى حال عدم مشاركته أساسيًا سيكون مختلف تمامًا عن البقاء خارج النادي ويصب في مصلحته وسط شعبيته الكبيرة بين جمهور القلعة البيضاء والمطالب من جانب بعض أنصار الزمالك بإعادته إلى الفريق.