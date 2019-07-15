رياضة | تعرف على موقف منتخب شابات الطائرة بعد انتهاء الدور الأول من بطولة العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على موقف منتخب شابات الطائرة بعد انتهاء الدور الأول من بطولة العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحصل المنتخبات الستة عشر المشاركة فى بطولة العالم للشابات للكرة الطائرة التى تستضيفها المكسيك حتى يوم 21 الجارى على راحة سلبية اليوم الأثنين من المباريات بعد إنتهاء منافسات الدور الأول ، حيث تلعب بداية من غد الثلاثاء المنتخبات التى حصلت على المركزين الأول والثانى من كل مجموعة من المجموعات الأربع على الترتيب من الأول وحتى الثامن ، فى حين تلعب المنتخبات التى حصلت على المركزين الثالث والرابع من كل مجموعة على المراكز من التاسع وحتى السادس عشر ، وتلعب منتخبات بولندا والصين وروسيا وتركيا فى الترتيب الأول ، ومنتخبات بيرو ومصر والارجنتين وصربيا على الترتيب الثانى ، وهذه المنتخبات هى التى كانت تلعب ضمن المجموعتين الثانية والثالثة على صالة نادى ليون الرياضى ، بمدينة ليون جواتا خواتا المكسيكية .

ويلتقى منتخبنا الوطنى فى أولى مبارياته على الترتيب من التاسع وحتى السادس عشر غد الثلاثاء أمام المنتخب الصربى الحاصل على المركز الثالث فى المجموعة الثالثة ، بعد أن حصل منتخبنا على المركز الرابع فى المجموعة الثانية ، وقد أسفر ترتيب المجموعة الثانية على إعتلاء بولندا قمة المجموعة برصيد سبع نقاط بعد أن فازت على بيرو أمس بنتيجة 3 / 0 ، واحتل المنتخب الصينى المركز الثانى برصيد ست نقاط بعد الفوز على منتخبنا بنفس النتيجة ، وحل منتخب بيرو فى المركز الثالث ، ومصر الرابع ، وفى المجموعة الثالثة حصل المنتخب الروسى على المركز الأول ، وتلاه المنتخب التركى فى المركز الثانى ، ثم منتخبى صربيا والأرجنتين فى المركزين الثالث والرابع على الترتيب .

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قال أحمد فتحى المدير الفنى لمنتخبنا الوطنى إن المنتخب سوف يؤدى تدريبا خفيفا اليوم الأثنين بفندق الإقامة فى صالة الجيم لفك العضلات بعد المجهود الكبير الذى بذله اللاعبات فى الثلاثة لقاءات وكان آخرها مباراة الصين التى تقدم فيها المستوى الفنى لمنتخبنا بشكل ملحوظ ، وبدأ يظهر المستوى الحقيقى لمصر ، بعدما حدث اندماج بين اللاعبات وبعضهمن البعض ، نظرا لتوالى المباريات التى أحدثت وصولهون إلى فورمة عالية ، خاصة فى مباراة الصين ، مضيفا أن الفريق أدى فى تلك المباراة أداء عالى المستوى ، ولأول مرة المنتخب يؤدى فترات داخل المباراة بشكل أفضل من المنافس ، ويتقدم عليه فى النتيجة فى بعض الأحيان ، لافتا إلى أن مصر تمتلك فريق محترم فى هذه المرحلة السنية نال إعجاب الجماهير المكسيكية التى تابعت المباريات ، لدرجة أنها حفظت بعض أسماء اللاعبات ، وكانت الجماهير تنادى عليهن بالاسم مثل نور ياسين الشهيرة ب (ياسو) وعلياء هانى وندى وليد وزينة العلمى وميار خليفة .

أضاف أحمد فتحى أن البطولة مرتفعة المستوى لدرجة إن منتخبات مصنفة كقوة عظمى فى اللعبة فشلت فى اللعب على المراكز من الأول إلى الثامن وستلعب على المراكز من التاسع وحتى السادس عشر مثل الأرجنتين بطلة امريكا الاتينية وصربيا وكوبا والمكسيك وبيرو ، مشيرا إلى أن منتخبنا سوف يلعب مع المنتخبات التى حصلت على المركز الثالث فى المجموعة الثالثة ، والرابع فى المجموعة الرابعة ، والثالث فى المجموعة الأولى لتكوين مجموعة ، تلعب دورى من دور واحد ، والحاصل على المركزين الأول والثانى يلعبان لتحديد المراكز من التاسع إلى الثانى عشر ، والثالث والرابع يلعبان على المراكز من الثالث عشر حتى السادس عشر ، موضحا أن منتخبنا سوف يلعب غد الثلاثاء مع المنتخب الصربى ثالث المجموعة الثالثة .

وتضم بعثة المنتخب 19 فردا برئاسة هشام بدراوى المدير الفنى لقطاع الآنسات فى الاتحاد المصرى للكرة الطائرة ، وأحمد فتحى مديرا فنيا ومحمد مدين مديرا إداريا وزينب السيد للعلاج الطبيعى، واللاعبات نور ياسين وميار خليفة وزينة العلمى وهنا المصرى وملك مرجان وعلياء هانى وهدير يسرى وداليا المرشدى وهالة منسى ودانا شوقى وسهيلة وفيق وندى وليد وهنا عمر وميا نجم .