رياضة | الظهور الأول لصفقات برشلونة الجديدة في المران الأول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الظهور الأول لصفقات برشلونة الجديدة في المران الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استهل نادي برشلونة استعداداته للموسم الجديد 2019-20 بمران أول له الاثنين شهد مشاركة الوجوه الثلاثة الجديدة، المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج وحارس المرمى البرازيلي نوربيرتو مورارا "نيتو".

وشارك اللاعبون المتاحون بالفريق الأول في ملعب التدريبات بمنشآت سانت جوان ديسبي الرياضية في برشلونة في المران الأول تحت قيادة المدرب إرنستو فالفيردي، في الساعة 7:30 بتوقيت جرينتش، على أن تكون هناك جلسة مران مسائية.

وشارك في المران اللاعبون الثلاثة الجدد بالفريق بعد تخطيهم بالأمس الفحوصات الطبية اللازمة.

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وقبل المران، حصل الحارس أندري تير شتيجن والجناح عثمان ديمبيلي أيضا على الإذن الطبي بعد تأكد تعافيهما من إصابتيهما في نهاية الموسم الماضي.

وينتظر أن يسافر الفريق يوم 20 من الشهر الجاري لليابان لخوض مباراتين وديتين ضد تشيلسي وفيسيل كوبي.

ولم يشارك في المران كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروجوائي لويس سواريز والتشيلي أرتورو فيدال والبرازيليين فيليبي كوتينيو وأرثر ميلو لمشاركتهم في بطولة كوبا أمريكا حيث ستمتد عطلاتهم لأوائل أغسطس القادم.