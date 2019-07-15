رياضة | صراع ناري بين الهلال والنصر على نجم منتخب المغرب

قالت تقارير إعلامية تركية، بأن نجم منتخب المغرب "نبيل درار" قد أصبح قريب للغاية من مغادرة نادي الحالي "فنربخشة" والرحيل بشكل نهائي عن الدوري التركي قبل غلق باب الإنتقالات الصيفية الحالية في أواخر شهر أغسطس المقبل.

وذكرت صحيفة "haber365" التركية، بأن المغربي الدولي قد تلقى عروض قوية من قبل أندية في الدوري السعودي تحديدًا من أقطاب القمة في الكرة السعودية النصر والهلال، وكذلك من أندية في الدوري القطري، ترغب في الحصول على خدمات الظهير الأيمن لمنتخب أسود الأطلسي.

وكان مصدر مقرب من اللاعب المغربي، قد أكد بأن صاحب ال33 عام، يفكر في الرحيل عن الدوري التركي خلال الأيام المقبلة، وذلك بعدما شعر "نبيل درار" بأن من الصعب أن يشارك بشكل أساسي مع فريقه فنربخشة في الموسم المقبل، ويخطط الآن لقصاء موسمين أو أكثر في إحدى الدوريات العربية وبالتحديد في الدوري السعودي أو القطري.