رياضة | ضربة قوية للاعبة منتخب سلوفاكيا في كأس بطولة نيمار الخيرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربة قوية للاعبة منتخب سلوفاكيا في كأس بطولة نيمار الخيرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت لاعبة فريق سلوفاكيا لكرة القدم، ضربة موجعة في الرأس خلال الاحتفال بالفوز على الفريق الياباني (2-1)، في البطولة الخيرية للنجم البرازيلي نيمار ".Instituto Projeto Neymar Jr".

واصطدمت الكأس أثناء رفعها من قبل اللاعبات السلوفاكيات بوجه إحداهن فسقطت على الأرض، وسارعت زميلاتها لمساعدتها.

وأوضح نيمار (27 عاما) أن سبب غيابه عن المعسكر التحضيري للموسم الجديد لفريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، هو انشغاله بتنظيم هذه الدورة الخيرية التي تحمل اسمه، بالرغم من أنه أعرب عن رغبته في الرحيل عن الفريق الباريسي.