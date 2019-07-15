سيمونا هاليب تقهر «الوحش» سيرينا.. وتؤكد: حققت حلم والدتي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لا يزال فوز نجمة التنس الرومانية سيمونا هاليب، ببطولة ويمبلدون، يحثث صداه عالميا، بعدما أصبحت أول لاعبة مضرب رومانية تظفر بالمسابقة الإنجليزية على الإطلاق، والأهم هو الفوز ضد الخصم الذي لطالما ألحق الخسائر بها، الأمريكية سيرينا ويليامز.

فخلال 11 مواجهة جمعت بينهما نجحت سيمونا فقط في تحقيق الانتصار مرة واحدة، فيما كانت المرة الثانية هي الأغلى والتي جلبت اللقب الثاني لها في البطولات الأربع الكبرى، بعد لقب العام الماضي في رولان جاروس.

اللاعبة الرومانية فازت بمجموعتين مقابل لا شيء بواقع 6-2 و 6-2، وهو بالمناسبة النهائي الأول للاعبة في ويمبلدون، بينما بحوزة منافستها سيرينا 7 ألقاب للبطولة العشبية.

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دانييل دوبر، مدرب سيمونا هاليب، تحدث عقب حصدها للقب الأغلى في مسيرتها، وكشف عن بعض الأمور والتعليمات التي ساعدتها للانتصار في المباراة.. وقال: لم أفكر في ويمبلدون من قبل، في رومانيا نلعب على الأراضي الطينية ولسنا قريبين من العشب، لكن بالنظر إلى مبارياتها السابقة هنا وكيف كانت جيدة، فإنني كنت أعرف أنها ستحقق نتائج رائعة.

وأضاف، إنه أمر لا يصدق، ليس الانتصار ما اقصده ولكن طريقة لعبها، لأنه سيرينا لم تكن سيئة، سيمونا كانت لا تُصدق وجلبت اللقب بنفسها، لقد قلت لها إنها ستحقق اللقب.. رُغم أن الأسماء الكبيرة تم إقصائها من البطولة، إلا أن القرعة لم تكن سهلة، لكنها لعبت بأفضل ما لديها وحافظت على تقدمها في المباريات حتى النهاية، قبل المباريات في بعض الأحيان نتحدث والبعض الآخر لا نتحدث.. واختتم “قلت لها انكي لست بحاجة للانتظار حتى تخطيء سيرينا، ينبغي عليكي الفوز بهذه النقطة. وفازت بها.

بينما قالت هاليب: إنها أفضل مباراة لعبتها في مسيرتي. عملت بجد من أجل هذه اللحظة، إنه تتويج رائع، شعرت بآلام في البطن قبل الدخول للملعب، لكنني كنت أعرف أنه ليس هناك وقت للمشاعر قبل المباراة.

وأضافت لقد كان التتويج حلم والدتي، عندما كنت في سن العاشرة، كانت والدتي تقول لي إذا كان يتعين علي فعل شيء مهم في كرة المضرب، يجب أن أخوض مباراة نهائية في ويمبلدون.