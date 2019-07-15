إيدين هازارد يلجأ لأساطير السلة.. ويفضل بيكهام على رونالدو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اختار النجم البلجيكي إيدين هازارد، الوافد الجديد إلى صفوف الفريق الملكي الإسباني ريال مدريد، قادما من تشيلسي الإنجليزي، رقما لقميصه مختلفا عن كل التوقعات التي ترددت مؤخرا، حيث وقع اختياره على رقم ارتبط بأساطير كرة السلة، لارتدائه خلال الموسم الجديد.

صحيفة “ماركا” الإسبانية ذكرت أن هازارد سيرتدي القميص رقم 23 مع ريال مدريد، وهو رقم ارتبط بأساطير كرة السلة، أمثال مايكل جوردان وليبرون جيمس، خلال مسيرتهم في دوري “إن بي أي”.

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الصحيفة، أضافت أن اللاعب لن يستطيع ارتداء رقمه المفضل 10، لأن صانع الألعاب الكرواتي لوكا مودريتش هو من يرتديه في “الملكي.. وكانت أنباء قد ربطت هازارد بالرقم 7، الذي ارتداه أساطير ريال مدريد، مثل كريستيانو رونالدو وراؤول غونزاليس، إلا أن تمسك اللاعب الدومينيكاني ماريانو دياز بمكانه بريال مدريد، سيعني أنه سيحتفظ بالرقم.

جدير بالذكر أن أبرز اللاعبين الذين ارتدوا الرقم 23 بريال مدريد، الإنجليزي ديفد بيكهام، الذي اختار الرقم عند انتقاله “للملكي” عام 2003.