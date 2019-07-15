قرار المحكمة الرياضية الدولية حول إعادة مباراة نهائي أبطال أفريقيا

حسمت محكمة التحكيم الرياضية (كاس) موقفها من الطعون المقدمة من قبل الترجي التونسي والوداد الرياضي المغربي، فيما يخص الفائز بلقب دوري أبطال أفريقيا عن الموسم المنصرم (2018/2019).
وذكر محكمة التحكيم الرياضية في بيان رسمي، أن القرار النهائي المتعلق بنهائي دوري أبطال أفريقيا سيصدر في 31 من شهر يوليو/ تموز الجاري.
وشهدت مباراة إياب نهائي دوري الأبطال، حالات تحكيمية جدلية نظرًا لعدم الاستعانة بخاصية تقنية الفيديو، قرر على إثرها الوداد عدم استكمال اللقاء، ومن ثم تقرر فوز الترجي باللقب، قبل أن يعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعد ذلك، إعادة اللقاء الثاني على أرض محايدة.
وكشف بيان محكمة التحكيم عن أن الوداد طلب إلغاء قرار إعادة المباراة، وإعلان فوزه باللقب واستلام الجائزة المالية المخصصة للفائز.
وأوضح البيان أن الترجي بدوره طلب إلغاء قرار الاتحاد الأفريقي بإعادة المباراة باعتباره "غير قانوني"، وطالب بإعلانه بطلاً للمسابقة مع الاحتفاظ بالكأس والميداليات والحصول على الجائزة المالية.
وختم البيان أن المحكمة الرياضية لن تقدم أي معلومات إضافية فيما يتعلق بهذه القضية، باستثناء إصدار بيان رسمي بالقرار النهائي.
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