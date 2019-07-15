نيمار يصل معسكر سان جيرمان

وصل البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى معسكر الفريق التحضيري، قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن نيمار عاد بالفعل إلى باريس، بعد غيابه عن التدريبات التحضيرية والتي بدأها الفريق الفرنسي منذ أسبوع.

وأضافت أن نيمار وصل صباح اليوم إلى معسكر الفريق الباريسي، استعدادًا للموسم الجديد.

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ولفتت إلى أنه من المتوقع أن يجتمع نيمار مع ليوناردو المدير الرياضي لسان جيرمان، لتبرير غيابه الأسبوع الماضي، بجانب تبرير التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقها اللاعب البرازيلي تجاه فريقه.

وكان نيمار قد أكد مؤخرًا أن فوز برشلونة على باريس سان جيرمان (6-1) في دوري أبطال أوروبا، أفضل ذكرياته في مسيرته، والتي كان فيها لاعبًا للفريق الكتالوني.

وارتبط نيمار بالعودة إلى صفوف برشلونة مجددًا، خلال الصيف الحالي، بعد رحيله عن البلوجرانا في صيف 2017، بعد دفع النادي الفرنسي قيمة الشرط الجزائي في عقد نيمار مع البارسا والبالغ قيمته 222 مليون يورو.