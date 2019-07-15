دور جديد لكاسياس في بورتو

أعلن بورتو البرتغالي، تولي الإسباني إيكر كاسياس، مهمة جديدة في الفريق، على خلفية المشاكل الصحية التي عانى منها في الفترة الأخيرة.

وكشف بورتو عبر موقعه الرسمي، أن كاسياس سيكون ضمن طاقم إدارة كرة القدم بالنادي، في الفترة المقبلة، وسيقوم بدور همزة الوصل بين اللاعبين والمدرب وإدارة النادي.

ومن جانبه قال كاسياس، في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لبورتو: "سأفعل شيئًا مختلفًا عما أفعله، سأحاول التواصل بين الفريق والنادي، المدرب تحدث معي في الموسم الماضي وأخبرني أنه يريد مني البقاء معهم".

وتابع "أراد مني أن أكون قريبًا من اللاعبين وخاصة الصغار منهم، لأنه سيكون هناك الكثير من التغييرات، وسأحاول بذل قصارى جهدي لمساعدة زملائي".

وأضاف "سنجهز للقيام بأفضل ما لدينا في بداية الموسم، لدينا أسابيع عديدة للعمل فيها لكن لا يزال هناك أسبوعين فقط على أول مباراة رسمية، أتمنى أن نقدم موسمًا رائعًا معًا حتى نتمكن من الفوز بالدوري والكؤوس ونقدم أقصى ما لدينا في أوروبا".