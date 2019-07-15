أعلن بورتو البرتغالي، تولي الإسباني إيكر كاسياس، مهمة جديدة في الفريق، على خلفية المشاكل الصحية التي عانى منها في الفترة الأخيرة.
وكشف بورتو عبر موقعه الرسمي، أن كاسياس سيكون ضمن طاقم إدارة كرة القدم بالنادي، في الفترة المقبلة، وسيقوم بدور همزة الوصل بين اللاعبين والمدرب وإدارة النادي.
ومن جانبه قال كاسياس، في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لبورتو: "سأفعل شيئًا مختلفًا عما أفعله، سأحاول التواصل بين الفريق والنادي، المدرب تحدث معي في الموسم الماضي وأخبرني أنه يريد مني البقاء معهم".
وتابع "أراد مني أن أكون قريبًا من اللاعبين وخاصة الصغار منهم، لأنه سيكون هناك الكثير من التغييرات، وسأحاول بذل قصارى جهدي لمساعدة زملائي".
وأضاف "سنجهز للقيام بأفضل ما لدينا في بداية الموسم، لدينا أسابيع عديدة للعمل فيها لكن لا يزال هناك أسبوعين فقط على أول مباراة رسمية، أتمنى أن نقدم موسمًا رائعًا معًا حتى نتمكن من الفوز بالدوري والكؤوس ونقدم أقصى ما لدينا في أوروبا".
كانت هذه تفاصيل خبر دور جديد لكاسياس في بورتو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.