شكرا لقرائتكم خبر عن حالة غليان بين «القدساوين» بسبب.. «كمارا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

أستغرب عدد من القدساويين من المفاوضات التي تقوم بها إدارة نادي القادسية برئاسة مساعد الزامل، حول العروض المقدمة لمهاجم الفريق الأول لكرة القدم هاورن كمارا، بعد وصول عروض من قبل أندية الاتحاد والهلال للإستفادة من خدمات اللاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية.

وأبدى القدساويون استغرابهم من تصرف الإدارة خصوصا وان مدرب الفريق التونسي يوسف المناعي أعلن قبل عدة أيام عن رفضه انتقال اللاعب هارون كمارا لحاجة الفريق لخدماته في دوري الدرجة الأولى للمحترفين، ويخشى القدساويون من رحيل نجوم الفريق خصوصاً وأن دوري الدرجة الأولى يحتاج إلى نفس طويل، ولا بد من وجود لاعبين يعملون الفارق داخل المستطيل الأخضر.

من جهته، قال عضو مجلس إدارة نادي القادسية السابق راشد عيدان عبر حسابه في «تويتر»، ليس غريب ولاهي مفاجأة إنتقال أحد لاعبي القادسية تعودنا، أصبح اللاعب صوته أقوى من صوت الإدارة، المدرب يوسف المناعي أبلغ الإدارة بعدم التفريط بهارون كمارا، إلا ان اللاعب فرض شخصيته وقوته على الإدارة، أندية تدعم فريقها باللاعبين والقادسية يفرط بلاعبين يمثلون إضافة حقيقة للفريق".