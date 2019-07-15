الميركاتو الصيفي يشتغل.. "البلايلي" يرحب بالإنتقال للأهلي.. والزمالك يضم بن شرقي..وبيراميدز يخطف أحمد على من المقاولون

أحمد أبوعقيل

رحب الجزائري يوسف البلايلي، نجم محاربي الصحراء ونادي الترجي التونسي، بالانتقال للعب في الدوري المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وتحديداً في صفوف النادي الأهلي.

وقال البلايلي، في تصريحات لوسائل إعلام جزائرية، بعد فوز الجزائر أمس على المنتخب النيجيري بهدفين مقابل هدف ووصلهم للمباراة النهائية: "أملك بعض العروض من الأندية المصرية وأدرسها جيدا في الوقت الحالي، ولكن لن أدخل في أي مفاوضات سوى بعد انتهاء البطولة وحصد اللقب الأفريقي الغائب منذ عام 1990".

وتابع نجم منتخب الجزائر: "أشكر الجماهير المصرية على المساندة طوال البطولة الأفريقية، وسوف نرى إن شاء الله، وأنا أملك عرضا قويا من النادي الأهلي، وأتمنى نجاح المفاوضات، لأن الأهلي فريق كبير وشرف لأي لاعب الانتقال إلى صفوفه".

عقد البلايلي مع الترجي ينتهي الموسم المقبل

وكان البلايلي أحد أسباب خسارة الأهلي للقب دوري أبطال أفريقيا في النسخة قبل الماضية أمام الترجي، عندما فازوا على الأحمر بثلاثية نظيفة في تونس.

وقدم اللاعب الجزائري موسما مميزا مع الترجي، وخاض 28 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 10، وحصل على 11 إنذارا، وسينتهي عقده مع الفريق التونسي، بنهاية الموسم الجديد.

أحمد علي ينتقل لبيراميدز

هاجم محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة نادي المقاولون، إدارة بيراميدز بعد التعاقد مع أحمد علي مهاجم الفريق، واصفاً طريقة التعاقد مع اللاعب بأنها سياسة "قرصنة".

وأوضح رئيس المقاولون، في تصريحات تلفزيونية لقناة صدى البلد، أن بيراميدز لم يحترم تعاقد اللاعب مع ناديه وكان من المفترض الدخول في مفاوضات مباشرة مع النادي الذي يلعب له المهاجم.

وقال: "بيراميدز دفع نصف مليون جنيه كقيمة الشرط الجزائي في عقد أحمد علي، وتفاجأنا بكل هذه الإجراءات كغيرنا ولم نكن نعلم بأن هناك رغبة من بيراميدز في ضمه".

وأضاف: "بيراميدز اتبع أسلوب القرصنة في صفقة ضم اللاعب أحمد علي، وذلك بعدما تفاوض معه دون علم ناديه ودفع الشرط الجزائي".

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المقاصة يتمسك بـ جون انطوي

أعلن مجلس إدارة نادي مصر المقاصة، رفضه القاطع لبيع الغاني جون أنطوي، مهاجم الفريق، لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد مصدر داخل المقاصة، أن إدارة الزمالك طلبت التعاقد مع جون أنطوي، مقابل الموافقة على طلب المقاصة بالحصول على خدمات محمود شيكابالا، ودفع مقابل مادي، وهو ما رفضته الإدارة برئاسة محمد عبدالسلام، ليتعثر انتقال قائد الزمالك للفريق الفيومي.

ورفض الجهاز الفني بقيادة أحمد حسام ميدو، فكرة التفريط في أنطوي، خاصة وأنه يبحث عن المنافسة على لقب الكأس والدوري في نسخته المقبلة، بحسب ما أوضح ميديو في بداية توليه مهمة قيادة الفريق.

الزمالك يضم بن شرقي

قال مصدر داخل نادي الزمالك، إن النادي سيلعن خلال الساعات القليلة المقبلة ضم المغربي أشرف بن شرقي، مهاجم الهلال السعودي، المنتهية إعارته إلى لانس الفرنسى.

وكان أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك قد دخل في مفاوضات مكثفة مع اللاعب ووكيله خلال الفترة الماضية، واتفق معه على جميع الأمور المادية ومدة التعاقد، قبل ان يرحب بن شرقي بارتداء القميص الأبيض.

حميد أحداد يقترب من الرحيل

وأشار المصدر ذاته، إلي أن المغربى حميد أحداد مهاجم الزمالك، هو الأقرب للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل ضم مواطنه بن شرقي.

ويسعى الزمالك للتعاقد مع العديد من اللاعبين خلال الفترة المقبلة، من أجل تدعيم صفوفه خلال الموسم الجديد، للمنافسة على جميع الألقاب.