شكرا لقرائتكم خبر عن السادسة مساءً موعد انطلاق استعدادات سموحة للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ فريق سموحة، تحت قيادة مديره الفنى حسام حسن، الاستعداد لمنافسات الموسم الجديد فى السادسة مساء اليوم على ملاعب سموحة، بعد فترة الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون طوال الفترة الماضية.

ومنح إبراهيم حسن، مدير الكرة بسموحة، تعليمات لجميع اللاعبين بالحضور بالإضافة إلى عدد من فريق 97 الذين سيتم تصيفتهم خلال فتره الإعداد بجانب الصفقات الجديده التى تم التعاقد معها.

واستقر الجهاز الفنى لسموحة على منح فرصة أخيره لعدد من اللاعبين لتقييمهم قبل إصدار القرار النهائى بشأنهم سواء بالبقاء أو الرحيل ويحضر فرج عامر رئيس النادى، التجمع الأول للفريق لحثهم على بذل الجهد خلال المرحلة المقبلة حتى لا يتعرض الفريق لموقف الموسم الماضى بالصراع على الهبوط وأعلن عامر بأنه سيقوم بدعم الفريق بعدد من الصفقات السوبر عقب التقييم الأخير والإستقرار على القائمة الأولى للفريق فى الموسم القادم.