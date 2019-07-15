شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحصل على مكافأة الكونفدرالية بعد انتهاء أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استفسر مسئولو الزمالك من الاتحاد الأفريقى بكرة القدم "كاف" عن موعد الحصول على مكافأة التتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية التى توج بها الأبيض لأول مرة فى تاريخه، عقب الفوز على نهضة بركان المغربى بركلات الجزاء الترجيحية.

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من جانبه، أخطر مسئولو الاتحاد الأفريقى الزمالك بالحصول على مكافآت التتويج الكونفدرالية عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعدما تأخر الكاف فى إرسالها للنادى الأبيض خلال الفترة الماضية.

وتستضيف مصر منافسات كأس أمم أفريقيا 2019 خلال الفترة الجارية، حيث ستقام المباراة النهائية بين منتخبى الجزائر والسنغال الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولى، بعدما تأهل المنتخب الجزائرى على حساب نظيره النيجيرى بينما تأهل أسود التيرانجا على حساب تونس.