شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة منتخب المصارعة فى بطولة العالم بأستونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اتحاد المصارعة، برئاسة عصام النوار، قائمة المنتخب المقرر مشاركته فى بطولة العالم للشباب والتى تقام بأستونيا فى الفترة من 8 إلى 19 أغسطس المقبل، ويشارك الاتحاد فى البطولة بمنتخبات كل من الحرة والرومانى، فيما يشارك من منتخب النسائية لاعبة واحدة، حيث تم اقتصار المشاركة عليها.

القائمة التى أعلنها الاتحاد تضم كلاً من: أحمد فؤاد، مؤمن أحمد ربيع، حسن حسن، يوسف احمد حمدى على مستوى الرومانية ، وفيما يخص منتخب الحرة فيشارك فتحى طارق وسيف الدين شكرى وأحمد محمود دبشة أما النسائية فتمثلها هالة وائل، ويرافق البعثة محمد زقلط وعبد القادر صلاح مدربين.

يذكر أن منتخب المصارعة الرومانية يشارك فى بطولة بيلاروسيا فى الفترة من 24 حتى 29 يوليو الحالى والتى يستعد لها بمعسكر مغلق بالمركز الاوليمبى بالمعادى، والتى تأتى المشاركة بها ضمن خطة الإعداد لدورة الألعاب الأوليمبية التى تقام بطوكيو 2020.